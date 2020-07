Boom di viaggiatori: da sabato 11 luglio, cinque treni in più tra lago e Milano

In seguito all’alta affluenza di viaggiatori rilevata nel fine settimana sulle corse dirette sulla riviera lecchese del Lago di Como e in Valtellina, da sabato 11 luglio Trenord potenzierà ulteriormente il servizio ferroviario fra le stazioni di Lecco e Colico, assicurando così il regolare distanziamento a bordo dei convogli. Si tratta di ulteriori due treni al mattino da Lecco verso Colico (8.15 e 10.15) e due treni nel pomeriggio verso Lecco (14.37 da Colico e 17.05 da Varenna). In più, nel tardo pomeriggio di sabato e festivi, sarà effettuato un treno straordinario da Lecco (18.50) diretto a Milano centrale.

Da Milano e Lecco in direzione Colico sono previsti i seguenti potenziamenti:

nei festivi circolerà la corsa 5258 (Lecco 8.15-Colico 9.24)

nei giorni feriali, il sabato e nei festivi circolerà la corsa 5266 (Lecco 10.15-Colico 11.24)

Da Colico in direzione Lecco e Milano sono previsti i seguenti potenziamenti:

nei festivi circoleranno la corsa 5275 (Colico 14.37-Lecco 15.45) e 5283 (Varenna 17.05-Lecco 17.45)

il sabato e nei festivi sarà effettuata una corsa straordinaria da Lecco a Milano Centrale con partenza da Lecco alle ore 18.50 e arrivo a Milano Centrale alle ore 19.32, con fermata a Monza

il sabato e nei festivi il treno 2583, ultima corsa serale dalla Valtellina verso Milano (Sondrio 20.41-Milano Centrale 22.40), effettuerà fermata straordinaria a Mandello

Le corse straordinarie per raggiungere il Lago di Como si aggiungono a quelle previste dall’orario, consultabili sul motore orario di Trenord tramite sito trenord.it e App Trenord.

Con questo servizio aggiuntivo, che risponde alle esigenze espresse dal territorio e dagli operatori del settore turistico, Trenord incrementa l’offerta di oltre 1600 sedili occupabili secondo le disposizioni relative all’emergenza sanitaria.

Trenord ricorda inoltre che, per favorire il corretto distanziamento sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, tutti i fine settimana di luglio e agosto è attiva la sperimentazione della prenotazione del treno, da effettuarsi solo tramite l’App Trenord, per le seguenti quattro corse:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Treno 2554 (Milano C.le 08:20-Tirano 10:52)

Treno 2558 (Milano C.le 10:20-Tirano 12:52)

Treno 2573 (Tirano 16:08-Milano C.le 18:40)

Treno 2577 (Tirano 18:08-Milano C.le 20:40)

La prenotazione è gratuita e può essere effettuata via App Trenord fino al momento della partenza del treno. Nel caso di sovraffollamento le persone che non hanno effettuato la prenotazione saranno invitate a scendere. Maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione delle corse sul sito trenord.it al link: http://www.trenord.it/it/viaggia-sicuro/prenotazione.aspx