La Società Escursionisti Lecchesi compie centovent'anni. Gli auguri del sindaco

E' convocata per sabato 9 febbraio, alle ore 18, l'annuale Assemblea dei Soci della Società Escursionisti Lecchesi, che prevede, all'ordine del giorno, la relazione morale del Presidente, quella finanziaria, l'approvazione del bilancio 2018 e la presentazione delle attività escursionistiche del nuovo anno. L'appuntamento è fissato presso il salone dell'Oratorio San Luigi di Lecco; seguirà la tradizionale cena del compleanno alla quale sono invitati Soci e amici.

«Sarà un anno importante per il sodalizio lecchese», ricorda il Presidente Mauro Colombo, che taglia taglia quest'anno il prestigioso traguardo delle 120 candeline, essendo stata fondata ben due secoli fa, nel lontano 1899. Nel corso della serata verranno anticipati i temi dei festeggiamenti che un'apposita commissione sta programmando per ricordare nel migliore dei modi questo importante momento associativo.

L'appuntamento focale sarà quello di sabato 11 maggio in Piazza XX Settembre; qui, per tutta la giornata, verranno allestiti dei gazebi, dove per l'occasione i nostri rifugisti scenderanno in città per presentare la loro accoglienza sulle nostre montagne. La serata sarà invece a Palazzo delle Paure, dove ci sarà un'ospite d'eccezione ancora top-secret e si parlerà dell'andare per sentieri da “escursionisti”; infatti, il 2019 è l'anno del turismo lento: quale migliore modo se non camminare con la SEL?

Il programma del Camminasel 2019 è disponibile sul sito www.sel-lecco.org.

