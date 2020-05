Oggi, 38 anni fa, se ne andava Carlo Mauri, gigante dell'alpinismo lecchese

Oggi, domenica 31 maggio, ricorrono 38 anni dalla scomparsa di Carlo Mauri, un grande dell'alpinismo lecchese, che ha lasciato un segno indelebile nell'universo della montagna e della città.

Tra i fondatori del Gruppo Ragni della Grignetta, il suo ricordo resta vivo, scolpito dalle sue imprese, nelle immagini dei suoi video e documentari e nelle parole dei suoi racconti e dei suoi libri.

«Aveva la montagna nel cuore, che amava con molto rispetto, protagonista di numerose spedizioni in giro per il mondo, affrontate con grande spirito e forza di volontà - commenta il sindaco di Lecco Virginio Brivio - Contraddistinto da una sensibilità e un'umanità rare, per lui le scalate erano un modo per riscoprirsi ogni volta. Umanità che sperimenterà direttamente nei suoi viaggi per conoscere i popoli primitivi dall'Amazzonia all'Australia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco ringrazio Renato Frigerio del gruppo alpinistico lecchese Gamma «per l'intensa testimonianza e ricordo del "Bigio", che restituisce l'immagine di un uomo appassionato, un grande amico e punto di riferimento per tanti suoi allievi e compagni di arrampicate. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che è possibile conoscere meglio la storie dell'alpinismo lecchese e dei suoi protagonisti al terzo piano del Palazzo delle Paure, dove è allestito il Polo della Montagna con l'Osservatorio Alpinistico Lecchese».