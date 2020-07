Oggiono: Angela Maria Caldirola in Donegana compie cent'anni di vita

È stato un compleanno davvero speciale quello festeggiato giovedì 16 luglio da Angela Maria Caldirola in Donegana nella sua villa settecentesca ad Oggiono insieme ai propri figli: del resto, è naturale che sia così per chi taglia il traguardo dei cento anni.

Nata a Milano il 16 luglio 1920, ha trascorso in zona Porta Vittoria tutta l’infanzia e la giovinezza, per poi spostarsi a Ravellino, frazione di Colle Brianza: da qui quotidianamente si recava in treno, durante il periodo bellico, a Pavia per frequentare l’università dove si è laureata in Farmacia.

Sposatasi con il Notaio Donegana nel 1944 e quindi trasferitasi ad Oggiono, ha affiancato il marito nella conduzione dello studio notarile. Dal loro matrimonio sono nati Pierluigi (1945), anch'egli Notaio, Giulio (1948) ed Italo (1954).

Appassionata di teatro, lei stessa attrice dilettante in una filodrammatica negli anni milanesi, Angela Maria ha sempre avuto una grande passione: i viaggi. Nel corso della sua lunga vita ha infatti compiuto moltissimi viaggi in giro per il mondo, spinta dalla curiosità e dall’interesse per l’arte, la cultura e la natura.