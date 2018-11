Ponte di Paderno, via libera al Commissario. Così si può velocizzare l’iter dei lavori

«Con l’approvazione al Senato del Decreto Genova, avvenuta questa mattina, diventano esecutivi i poteri commissariali attribuiti all’Amministratore Delegato di RFI per i lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte di Paderno d’Adda». Ad annunciarlo è il Senatore lecchese Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama, che fin dalla prima lettura alla Camera ha seguito l’emendamento proposto dalla Lega.

«Riteniamo che i poteri commissariali siano fondamentali per accelerare l'ottenimento delle autorizzazioni per i progetti sul San Michele e di conseguenza velocizzare i lavori - chiarisce Arrigoni - Proprio in ragione dei due anni di chiusura del ponte previsti per lo svolgimento degli interventi non dobbiamo dimenticarci dei problemi che stanno gravando sui lavoratori e sulle imprese che operano in particolare nei comuni di Paderno e Calusco d’Adda. Come Lega cercheremo di fare quindi il possibile per inserire nella Legge di Bilancio delle agevolazioni fiscali».