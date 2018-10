Tanti fan in delirio a Olginate per Fabrizio Corona

«Sono state davvero tantissime le persone che sono venute nel mio locale per conoscere Fabrizio Corona, scattare un selfie o scambiare qualche parola con lui. Sono felice di averlo invitato, non ha deluso le aspettative». Così Valerio Puce commenta la serata che ha voluto organizzare nella sua Pizza Mediterranea di via Cantù 87 a Olginate. Domenica intorno alle 22, come previsto, Corona, uno dei personaggi più conosciuti e discussi del panorama televisivo italiano, è stato accolto da numerosi fan, soprattutto molte donne.

«Qualcuno ha detto che aveva il muso, il viso troppo arrabbiato, non lo so, comunque il personaggio è quello - commenta Puce - io posso dire che è stato disponibile, nella mia pizzeria si è comportato bene, è arrivato puntuale all’orario concordato. Appena arrivato i fan sono andati all’assalto». Se per il titolare della pizzeria olginatese la scelta di invitare Fabrizio Corona è stata azzeccata, non sono mancate critiche, anche sui social network.

«So che il personaggio è discusso, ma a me non interessa, ho raggiunto l’obiettivo di promuovere il mio locale e il diretto interessato non ha certo deluso le aspettative. Di certe sue vicende non tocca a me giudicare. C’è gente che ha fatto di peggio e non ha pagato come lui, per quello di cui è stato accusato, lui ha pagato. L’idea di invitare Fabrizio - conclude Valerio Puce - mi è venuta perché conosco il suo manager. Ed è una scelta che rifarei. I clienti sono stai contenti sia di lui, sia del servizio della mia pizzeria».

