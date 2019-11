Abbadia Lariana: il museo setificio diventa un maxi Calendario dell'Avvento

Un calendario dell'Avvento decisamente originale e in un formato da record.

Ad Abbadia Lariana non è passato inosservato il nuovo look che caratterizza il Civico museo setificio Monti. Le finestre della storica struttura, infatti, sono state addobbate con tendine rosse riportanti i numeri da 1 a 24. In tanti, nei giorni scorsi, si sono domandati cosa rappresentassero, prima che l'Amministrazione comunale - e i gestori del museo - confermassero le voci di corridoio: è un calendario dell'Avvento extralarge. Ogni giorno, dal 1° dicembre, la tenda sarà rimossa lasciando così spazio a lavori realizzati dai bambini delle scuole del paese, tutti da scoprire di volta in volta sino alla Vigilia del Natale.

Una bellissima iniziativa che domenica verrà inserita in un palinsesto di iniziative comprendenti il lancio dei palloncini all'oratorio, quindi giochi e attività ludiche, una merenda e infine l'inaugurazione ufficiale alle 17.30 con l'apertura della prima finestra. In caso di maltempo, informano gli organizzatori, il lancio dei palloncini sarà rimandato al 15 dicembre.