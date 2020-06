Abbadia: stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro nella zona a lago

Dopo il secondo weekend di regolamentazione dei parchi a lago ad Abbadia Lariana, e un afflusso di turisti e bagnanti superiore alle già altissime medie delle estati precedenti, l'Amministrazione del sindaco Roberto Azzoni ha fatto ulteriore chiarezza, annunciando anche un divieto che a breve diventerà effettivo: stop alla vendita di bevande in bottiglie di vetro.

Nei giorni scorsi è arrivato l'accordo diretto tra gestori privati e Autorità di bacino che ha competenza sui litorali, con il nulla osta concesso dal Comune. Per spazzare via le polemiche (spesso pretestuose, poiché è sempre stato chiaro fin dall'inizio), si è ribadito che l'accesso alle spiagge rimarrà libero a tutti, residenti e non.

«Al fine di mantenere ordine e distanziamento sociale anche sulle spiagge, i gestori avranno la possibilità di posizionare, su un terzo della superficie a loro assegnata, dei lettini che potranno essere noleggiati successivamente - spiegano dall'Amministrazione comunale - Sullo spazio restante verrà effettuato un controllo e verrà garantita un'adeguata pulizia. In questa zona ci si potrà disporre liberamente, sempre nel rispetto delle norme previste a tutela della salute pubblica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aspetto più interessante è il divieto che a breve arriverà e sarà valido su tutto il litorale, per ovviare all'annoso problema del vetro abbandonato. «A partire dalla prossima settimana entrerà in vigore un'ordinanza che vieterà la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro in tutta la zona lago per garantire maggiore sicurezza». Anche in questo caso, ne siamo certi, non mancheranno le polemiche.