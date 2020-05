Abbadia Lariana, raggiunta la soglia dei "contagi zero"

Abbadia Lariana esce dalla fase acuta dell'emergenza. Il comune alle porte di Lecco ha infatti raggiunto, come già accaduto in altri paesi, la soglia dei "contagi zero". Significa che in questo momento non ci sono abbadiesi positivi al virus Sars-Cov2.

La notizia è stata comunicata nella serata di sabato dal sindaco Roberto Azzoni. «Con la riapertura imminente di negozi, bar, ristoranti - sono le sue parole - una notizia molto importante ci deve dare fiducia: in questo momento ad Abbadia non ci sono più positivi al Covid-19. Gli ultimi tamponi effettuati sono risultati negativi quindi il dato ad ora è di 13 guariti e 3 vittime. Questo non vuol dire "liberi tutti" ma piuttosto uno sprono a continuare a mettere in atto tutte le indicazioni che ormai tutti sappiamo. L' emergenza non è assolutamente finita, anzi! Dobbiamo evitare assolutamente di "rilassarci" negli atteggiamenti di distanziamento Interpersonale».

«Un grazie a tutti gli abbadiesi per il comportamento di grandissima responsabilità tenutosi in questa fase acuta dell'emergenza, non molliamo adesso, ok? Grazie» è l'auspicio del sindaco.

Anche nella vicina Mandello la situazione è in miglioramento, ma non significa affatto che i cittadini debbano mollare la presa dell'attenzione e della cautela. I positivi sono cinque, di cui nessuno in ospedale; i guariti 21, i deceduti 11, 20 le persone ancora in quarantena.