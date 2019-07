Abiti troppo succinti, mamma e figlia non entrano in Tribunale

Dura lex, sed lex. Il celebre detto latino in materia di diritto ben si applica al caso accaduto nei giorni scorsi in Tribunale a Lecco, dove una madre e una figlia non sono state fatte entrare perchè indossavano abiti troppo succinti. Un regolamento interno a Palazzo di Giustizia del luglio 2015 dispone infatti l'utilizzo di indumenti - e più in generale la tenuta di un tono e di un comportamento - rispettosi del decoro, dato l'importante ruolo istituzionale e pubblico del Tribunale stesso.

Complici le giornate di caldo torrido, la quarantenne e la ragazza si sono presentate in una tenuta più consona al lungolago piuttosto che a un Palazzo di Giustizia. All'ingresso le guardie giurate di turno hanno quindi chiesto loro di non entrare e di tornare in un'altra occasione con vestiti più appropriati al luogo, e quindi più coperte. Un episodio indubbiamente curioso che a Lecco avrebbe più di un precedente.