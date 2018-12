L'automobilista lecchese percorre 500 km in meno all'anno rispetto al 2013

Quali sono le abitudini dei lecchesi al volante? Una "fotografia" credibile arriva dall'Osservatorio di UnipolSai relativo al 2017 (in seguito all'analisi delle scatole nere installate nelle automobili), dal quale si scopre che un automobilista lecchese usa in media l'auto per 287 giorni all'anno, esattamente come da media nazionale, percorrendo 44 chilometri al giorno. Il dato è il quinto più basso fra i capoluoghi lombardi.

Un lecchese percorre in un anno 12.562 chilometri, contro gli 11.294 del milanese, e resta al volante 1,23 ore, dunque circa un'ora e un quarto ogni giorno. Contenuta la velocità media, 31,6 km/h: soltanto Monza, Varese e Como vanno "più"piano" dei lecchesi e questo è certamente correlato alle problematiche legate al traffico.

I lecchesi, però, sono primi in una statistica: trascorrono meno tempo degli altri cittadini lombrdi al volante nelle ore notturne, soltanto il 3,97% del totale, dato più basso in tutta la regione.

L'andamento negli ultimi cinque anni

Quelli sopra descritti sono i dati relativi al 2017. Ma qual era la situazione cinque anni fa? Le abitudini erano leggermente diverse: si usava l'auto un giorno in meno (286), percorrendo però 45,7 km al giorno per un totale di 519 in più all'anno (13.081). L'andamento nel tempo è dunque virtuoso se si prende in considerazione la mobilità sostenibile. Anche la velocità è diminuita di circa 3 km/h.

I dati della Lombardia

Secondo lo studio condotto da UnipolSai, negli ultimi cinque anni in Lombardia è aumentato l'utilizzo dell'auto, due giorni in più per ciascun conducente, ma per tratte più brevi (percorsi circa 500 km in meno).

Gli automobilisti lombardi trascorrono in media 1 ora e 21 minuti al giorno in automobile a una velocità media di 32,2 km/h. Si percorrono 12.253 km l'anno, 43 km al giorno, in linea con la media nazionale. Il venerdì è la giornata in cui si utilizza maggiormente l'auto.

Contrariamente a quanto qualcuno potrebbe pensare, Milano è la provincia in cui si usa meno l'auto (269 giorni contro una media nazionale di 287) e in cui si percorrono meno km annui (11.294).

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Lecco usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery