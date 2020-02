Partnership tra due marchi storici: i Ragni di Lecco "calzano" Scarpa

Il gruppo di Ragni di Lecco annuncia la partnership con un marchio che vanta storia antica e radici ben piantate nella cultura e nella tradizione dell'alpinismo, ovvero Scarpa.

Nei decenni trascorsi diversi Ragni hanno utilizzato i prodotti Scarpa e ci sono già tante storie e ricordi che li legano. «L'incontro della scorsa settimana a Cortina d'Ampezzo - spiegano i Ragni - è stato, infatti, l'occasione per far riaffiorare tante memorie ed emozioni, ma anche la conferma che ci sono ideali e traguardi comuni verso i quali andare. Grazie al supporto di questa celebre azienda e alle prestazioni dei suoi scarponi e scarpe da arrampicata, i nostri alpinisti avranno la possibilità di affrontare nuove ed entusiasmanti sfide fra le montagne più belle e difficili del mondo. Le esperienze vissute in questi ambienti estremi serviranno a mettere ulteriormente alla prova e a rendere ancora più performanti i prodotti Scarpa. Sarà sicuramente una grande e impegnativa avventura, ma, come dicono i nostri amici di Asolo, e come la nostra stessa storia ci ha insegnato, "nessun luogo è troppo lontano", soprattutto quando la strada per arrivarci la si percorre assieme».

