Treni: lavori sulla Lecco-Tirano, meno tempo per arrivare dalla Valtellina a Milano

La Valtellina raggiungerà più velocemente Milano via treno entro il 2021. È questo in breve il senso della convenzione, sottoscritta nella giornata di lunedì 3 giugno 2019, tra Regione Lombardia e Rfi, che prevede la realizzazione di una sede di incrocio con movimenti contemporanei presso la stazione di Dubino.

Un'ottima notizia, frutto del documento redatto nel 2015, denominato "Sviluppo delle infrastrutture connesse e del SFR sulle direttrici Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna", che avvicina la provincia di Sondrio al resto della Lombardia e all'Italia intera.

Lo aveva già annunciato Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna, in occasione del Tavolo territoriale tenutosi a Sondrio lo scorso 21 maggio: «Con questi interventi strutturali, sarà possibile raggiungere Milano, tramite la ferrovia, impiegando 20 minuti in meno rispetto a quanto sia necessario oggi». Si passerà così dalle attuali 2 ore e mezza (di media) per raggiugnere il capoluogo lombardo, partendo da Tirano, a circa 2 ore e dieci minuti.

La conferma non si è fatta attendere. «L'obiettivo dell'intervento è quello di efficientare il servizio e creare le condizioni per le coincidenze tra tutti i treni della linea della Valtellina (Lecco-Colico-Tirano) e i treni della linea della Valchiavenna (Colico-Chiavenna). Come Regione Lombardia mettiamo in campo risorse importanti: oltre 4,2 milioni di euro per cofinanziare al 50% quest'opera da 8,5 milioni. Si tratta di interventi magari poco visibili ma fondamentali per incrementare la qualità del trasporto ferroviario», ha spiegato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.