Violano il divieto per andare a comprare la cocaina: denunciata coppia di valsassinesi

Gli agenti della Questura di Lecco, quotidianamente impegnati nei controlli stradali finalizzati a far rispettare le prescrizioni imposte dal recente D.L. 25 marzo 2020 n.19, operano con mirati pattugliamenti anche nelle zone di spaccio più diffuse. Durante questi controllo, nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, il personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha individuato e fermato una coppia di tossicodipendenti all'interno del territorio comunale di Garbagnate Monastero.

Rompono il divieto per comprare la droga in Brianza

In particolare, vicino alla Strada Statale 36, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura che tentava di dileguarsi velocemente. L’auto è stata immediatamente fermata per un controllo di Polizia e il passeggero ha consegnato spontaneamente agli agenti una dose di cocaina, presumibilmente acquistata poco prima. A bordo del mezzo erano presenti due coniugi italiani residenti a Ballabio, rispettivamente di 43 anni lui e 35enne lei, i quali non hanno saputo fornire ragionevoli spiegazioni della loro presenza nel comune brianzolo.

Alla luce di quanto scoperto dagli agenti, la coppia è stata quindi sanzionata per la circolazione senza giustificato motivo ex art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e segnalata alla locale Prefettura per l’acquisto della sostanza stupefacente per uso personale.