Il Comune di Lecco acquisisce la Torre Viscontea: progetto di valorizzazione da un milione e mezzo di euro

Frutto di un intenso lavoro e di un procedimento lungo e complesso avviato nel 2011, a partire dalle possibilità offerte dal federalismo demaniale, finalizzato all'acquisizione a titolo gratuito della proprietà dell'edificio storico denominato "Torre Quadrata vecchie carceri - Torre Viscontea", giunge a un punto di svolta fondamentale il passaggio di proprietà del bene, che da tempo ospita uno dei poli del Sistema Urbano Museale Lecchese, dedicato alle esposizioni temporanee del Comune di Lecco.

Valorizzazione da 1,5 milioni di euro

La Giunta comunale ha infatti approvato la bozza dell'accordo di valorizzazione che sarà sottoscritto con l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Lombardia (attuale proprietario) e con il Ministero per i beni e le attività culturali (che ha approvato il progetto di valorizzazione del valore di circa 1.500.000 euro da perfezionare in 3 anni) e che prevede la realizzazione di una serie di interventi sulla torre trecentesca. Parte integrande dell'accordo, che sarà sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva a fine mese, prevede l'acquisizione della piena proprietà del bene da parte del Comune di Lecco.

La Torre Viscontea, edificio di grande valore artistico e archeologico, che fino a oggi è stato utilizzato dal Comune di Lecco a titolo oneroso, andrà dunque ad arricchire e il patrimonio immobiliare dell'Ente. Parte integrante del sistema di fortificazioni a difesa della città, la torre di architettura medioevale è stata oggetto di più interventi di modifica e restauro, con cambiamenti di proprietà e destinazioni d'uso. L'acquisizione del bene consentirà di fatto la realizzazione di tutti gli interventi sulla struttura che si renderanno necessari.

Le novità in cantiere

«Il risultato si deve al grande lavoro del settore patrimonio - spiega l'assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi - ed è giusto ringraziare in particolare il dirigente Luca Gilardoni, la dottoressa Diana Falasconi e tutto lo staff del Comune di Lecco, che ha collaborato a questa importante impresa. La Torre Viscontea è un emblema di Lecco e per la nostra Amministrazione è motivo di grande orgoglio che, dopo l'area dell'ex piccola velocità, anche questo prestigioso manufatto storico sia in procinto di diventare di proprietà comunale. In chiave culturale e turistica la Torre Viscontea rappresenta sicuramente un volano strategico per Lecco e con questa ulteriore dimostrazione di attenzione verso i beni della città mettiamo le basi per un rilancio in grande stile delle politiche culturali e turistiche, in previsione del superamento dell'emergenza sanitaria».

L'accordo prevede l'attuazione degli investimenti necessari per la manutenzione e lo sviluppo culturale del bene. Il programma di valorizzazione e promozione della Torre si propone di realizzare infatti un nuovo allestimento con i servizi culturali e turistici al piano terra, la storia del manufatto e di Lecco nelle sale intermedie e un itinerario manzoniano nel paesaggio al quarto piano, con installazioni di realtà virtuale per creare ambienti totalmente immersivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un progetto realizzato al termine di un lungo percorso condotto in questi anni dal settore patrimonio in sinergia col settore cultura - conclude l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza - che permetterà nei prossimi anni un ulteriore rilancio culturale e turistico per la nostra città. La riqualificazione della Torre Viscontea porterà infatti a completamento il cosiddetto percorso medioevale, con la possibilità di fruire dell'edificio interamente, consentendo ai visitatori di trovarvi non solo la storia medievale del manufatto, ma anche quella della città, nonché un approfondimento sugli itinerari manzoniani. Questo intervento appartiene all'obiettivo complessivo di valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale, che in questi anni abbiamo perseguito sia in favore dei cittadini di Lecco, sia in prospettiva turistica. Un grazie ai dirigenti comunali e ai loro staff che hanno reso possibile questo risultato assolutamente non scontato».