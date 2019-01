Delusione Celentano: l'atteso "Adrian" non convince e sui social scatta lo sfottò

Fa discutere, com'era lecito attendersi, "Adrian", l'attesissimo show di Adriano Celentano andato in onda con la prima puntata lunedì sera in prime time su Canale 5. Il cartoon ospirato alla vita del Molleggiato di Galbiate (diventato presto trend topic e, comunque, seguitissimo in termini di audience televisiva) è tema di dibattito, oggi, su tutti i social network e, come accadeva prima dell'era digitale, negli uffici e nei bar di paese.

Pubblichiamo di seguito uno stralcio della "recensione" firmata dai colleghi della nostra testata nazionale Today.

Per il ritmo è sembrato più simile a una nenia che a un assolo di chitarra elettrica e batteria capace di tenere sveglio chiunque, come ci aveva invece fatto credere la sua pubblicità a tutto volume.

Bellissima (graficamente) la parte animata - grazie alla straordinaria mano di Mino Manara - anche se sul livello dei contenuti ci sono molti "perché?", oltre a qualche polemica su scene di nudo e di sesso ormai sdoganate in prima serata. E di punti interrogativi ce ne sono tanti anche intorno allo spettacolo in onda dal teatro Camploy di Verona, che si alterna al cartone, debole anche quello nonostante l'indiscusso umorismo di Nino Frassica che prova a trascinare un lento carrozzone, o meglio, un'Arca.

Celentano mancava in tv da ormai sette anni. La star di Galbiate finora aveva sempre lasciato il segno, conquistando la critica o il pubblico. Con "Adrian", invece, la missione sembra più complicata. Sui social, terreno abituale per le critiche, è presto scattata una gara di sfottò e freddure, che ha coinvolto anche alcuni personaggi dello spettacolo. Numerosi anche i meme che circolano su Facebook, Instagram e Twitter, alcuni dei quali decisamente spassosi. Ma c'è, a parziale difesa del Molleggiato, anche qualche parere positivo.