Casa in affitto nel Lecchese: a Rogeno e Costa Masnaga i prezzi più economici

Case in affitto e prezzi: a che punto siamo? Nel secondo semestre del 2019, rispetto al primo, i canoni di locazione continuano a crescere. Uno scenario, quello tratteggiato dall'indagine di Tecnocasa, che fa riferimento allo scenario pre-Covid; lecito ipotizzare, dunque, che la situazione sia destinata a cambiare radicalmente nelle prossime settimane.

Nella provincia di Lecco gli affitti dei monolocali partono dai 200 euro di alcuni comuni della Brianza, Costa Masnaga, Nibionno e Rogeno, in centro o in periferia, ai 400 di altre zone brianzole Cernusco, Lomagna e Osnago.

Per quanto riguarda i bilocali: difficile scendere sotto i 400 euro, sempre a Costa Masnaga e Rogeno, ma in periferia, le occasioni più convenienti (300 euro); a Osnago e Lomagna si raggiungono invece locazioni a 500 euro.

Trilocali, i prezzi salgono a una media che sfiora i 500 euro; mentre in Brianza si assiste a una certa calmierazione degli affitti, e in generale non si scende sotto i 450 euro, sul lago si spende di più: 600 euro mensili a Mandello e Varenna, 550 a Lierna.

Lo scenario nazionale

Le realtà con l'aumento più importante sono Bologna (+5,4% monolocali, +7,4% bilocali e +7,4% trilocali) e Milano (+8,5%, +7,8% e +7,7%). Tra le motivazioni la riduzione dell'offerta sul mercato dovuta sia alla crescita del fenomeno degli affitti turistici sia alla volontà di diversi proprietari di vendere l'immobile approfittando della ripresa del mercato.

Infine, a determinare il rialzo dei valori, contribuisce anche il fatto che i potenziali locatari sono sempre più esigenti nella ricerca dell'immobile e si evidenzia una maggiore facilità di affitto per le soluzioni di "qualità", ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. «I proprietari stanno recependo queste istanze e la qualità dell'offerta abitativa in locazione è in miglioramento. Sempre alta l'attenzione ai costi condominiali» commentano da Tecnocasa.

La tabella dei prezzi nel Lecchese

Comune Zona Monolocali Bilocali Trilocali

ABBADIA LARIANA C Nd 400 500

AIRUNO C 350 400 480

AIRUNO P 300 380 450

BARZAGO C 300 400 450

BARZANÒ C 300 400 450

BRIVIO C 350 400 500

BRIVIO P 300 400 450

BULCIAGO C 300 400 450

CALCO C 350 400 500

CALCO P 330 400 500

CASATENOVO C 300 400 500

CASATENOVO P 300 400 500

CASSAGO BRIANZA C 300 400 450

CASTELLO DI BRIANZA C Nd 400 500

CERNUSCO LOMBARDONE C 400 500 550

COSTA MASNAGA C 200 350 450

COSTA MASNAGA P 200 300 450

CREMELLA C 300 400 450

DERVIO C Nd Nd 500

DOLZAGO C 320 420 500

ELLO C Nd 400 480

GALBIATE C 350 420 520

GALBIATE P 300 380 450

IMBERSAGO C 300 400 450

IMBERSAGO P 300 380 450

LIERNA C Nd 400 550

LOMAGNA C 400 500 550

MANDELLO DEL LARIO C 350 450 600

MERATE C 300 450 550

MERATE P 250 400 500

MISSAGLIA C 300 400 500

MISSAGLIA P 300 400 500

MONTICELLO BRIANZA C 300 400 500

MONTICELLO BRIANZA P 300 400 500

NIBIONNO C 200 350 450

NIBIONNO P 200 300 450

OGGIONO C 350 450 550

OGGIONO P Nd 420 500

OLGIATE MOLGORA C 350 400 500

OLGIATE MOLGORA P 330 400 500

OSNAGO C 400 500 550

PADERNO D'ADDA C 300 400 450

PADERNO D'ADDA P 300 380 450

PEREGO ROVAGNATE C 300 400 450

ROBBIATE C 350 400 450

ROBBIATE P 300 400 450

ROGENO C 200 350 450

ROGENO P 200 300 450

SIRTORI C 300 400 450

VARENNA C Nd Nd 600

VERDERIO INFERIORE C 300 380 450

VERDERIO INFERIORE P 300 380 450

VERDERIO SUPERIORE C 300 380 450

VERDERIO SUPERIORE P 300 380 450

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIGANÒ C 300 400 450