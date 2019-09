Air Show a Varenna: le Frecce Tricolori incantano una folla oceanica

È terminato intorno alle 12.20 l'Air Show nei cieli sopra Varenna. Lo spettacolo acrobatico andato in scena sul centro lago ha conquistato tutti, grandi e piccini, coppie e famiglie che hanno scelto di trascorrere una domenica mattina diversa dal solito, godendosi un evento non proprio da tutti i giorni.

Le Frecce Tricolori sono state le ultime a esibirsi, con il loro inconfondibile e tradizionale fumo rosso, bianco e verde. Migliaia di persone (tra cui numerose autorità) hanno applaudito lo show giungendo da ogni parte della provincia, e anche al di fuori dai confini lecchesi. La sicurezza ha funzionato benissimo, con un grande dispiegamento di mezzi e uomini delle forze dell'ordine, a terra e in acqua. Non si sono riscontrati grandi disagi alla viabilità, se non un prevedibile rallentamento a scendere dallo svincolo della SS36 a Bellano.

I problemi si sono verificati invece a livello ferroviario: lungo la direttrice tra Milano e Tirano si sono accumulati, nel corso della tarda mattinata, ritardi mostruosi fino a sfiorare l'ora.

Centinaia di persone si sono ritrovate "imbottigliate" in stazione a Lecco, dove i treni speciali istituiti da Trenord non sono riusciti a contenere tutti gli utenti. Sono stati aggiunti ulteriori vagoni, ma in tanti hanno desistito - non senza toni polemici sui social network - dal raggiungere Varenna in tempi utili per assistere all'Air Show. Altri, invece, sono rimasti appiedati nelle stazioni dei paesi della Riviera, tra Abbadia, Mandello e Lierna. Gremitissimo anche il piccolo scalo di Varenna.