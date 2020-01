"Se Airuno fosse nel Parco", un incontro pubblico per parlare di ambiente e tutela del territorio

Una serata per parlare della salvaguardia del Monte di Brianza. L'appuntamento è per giovedì prossimo 16 gennaio alle ore 21 presso la sala CTL in viale della Libertà ad Airuno. "Se Airuno fosse nel Parco - una serata per conoscere il nostro territorio con immagini inedite" il titolo dell'iniziativa proposta dal comitato "Sì al parco". Interverrà Eugenio Mascheroni, presidente del Parco di Montevecchia e del Parco del Curone dal 1986 al 2019.

«Perchè è così importante parlare di salvaguardia del Monte di Brianza? Dal punto di vista naturalistico e storico, quali sono le eccellenze del territorio di Airuno? Quali sono i vantaggi di conferire parte del territorio al Parco del Curone? Quali ricchezze si nascondono nel suo territorio boschivo e agricolo? - Sono le principali domande che verranno poste dagli organizzatori durante la serata di giovedì, aperta a tutti - Si tratta di un territorio che per secoli ha rappresentato il cardine da cui intere generazioni hanno dipeso per la loro sopravvivenza e che ora chiede di essere salvaguardato».