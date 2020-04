Anche gli allevatori di Amatrice sostengono la raccolta fondi per gli ospedali lecchesi

La raccolta fondi della Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali a sostegno dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, e finalizzata a potenziare l'operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all'epidemia da Coronavirus, ha superato quota 8mila donatori, per la precisione 8.189. E, soprattutto, al 10 aprile ha raggiunto la ragguardevole cifra di 3.681.416 euro; sono compresi 804.725 euro di donazioni destinate all'acquisto di dispositivi per le strutture socio sanitarie del territorio (Rsa, centri disabili, comunità protette ecc.) e per la popolazione attraverso i Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Gli organizzatori ricordano che in occasione delle festività pasquali gli aggiornamenti sulla campagna "Aiutiamoci" verranno sospesi a causa della chiusura degli istituti di credito; riprenderanno martedì 14 aprile. «Tutta la Fondazione comunitaria del Lecchese invia agli oltre 8mila donatori che hanno sostenuto la campagna, a tutti gli operatori e volontari impegnati nel contrasto al Coronavirus e a tutti i cittadini della provincia di Lecco i più sentiti auguri per una serena Pasqua. Abbiamo tanto bisogno di serenità dopo un mese così difficile e, per tanti di noi, estremamente doloroso!».

Accanto agli auguri di Pasqua c'è una bella storia di donazione, tra le tante degli ultimi giorni: gli allevatori di Amatrice, sostenuti negli anni del terremoto dal gruppo Sec e Alpini di Civate, hanno deciso di girare al Fondo di comunità di Civate per gli interventi di contrasto al Covid un'importante donazione a loro destinata dall'Associazione LumbeLumbe. «Ecco, questi gesti - scrivono dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese - ci aiutano a guardare con più ottimismo al futuro che ci attende. Grazie a tutti per la fiducia che stiamo dimostrando!»

Il ringraziamento del sindaco di Civate Angelo Isella

Il sindaco di Civate Angelo Isella, insieme al presidente del Fondo della Comunità di Civate Natale Castagna e a tutto il Consiglio di Gestione del Fondo, ha ringraziato l'amico Stefano di Amatrice che in questo momento di emergenza ha voluto partecipare al sostegno delle iniziative promosse dal Fondo della Comunità di Civate. Da ormai tre anni la Sec, con il supporto del Gruppo Alpini di Civate, raccoglie fondi per aiutare concretamente gli allevatori di Amatrice. Oggi sono loro a essersi ricordati di Civate e, attraverso l'Associazione LumbeLumbe Onlus, hanno depositato sul conto corrente di Aiutiamoci (Raccolta fondi promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese) la somma di supporto destinata alla loro famiglia.

«È un gesto che ci ha commosso - afferma il Sindaco Isella - Un gesto di profonda umanità che scalda il cuore, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà in cui tutti noi siamo costretti a rivedere i nostri stili di vita, le nostre priorità e il nostro modo di relazionarci. Questo è un bellissimo esempio di solidarietà di ritorno che dimostra e ci fa capire ancora una volta che fare il bene genera altro bene e gratitudine».

La campagna prosegue, ecco come aderire

Si invitano tutti i cittadini, le aziende e le istituzioni a continuare nel sostegno alla campagna "Aiutiamoci". Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità:

DONAZIONI DI IMPORTI SUPERIORI A 50 EURO

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

- presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

- presso Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org - alle voci "come donare" e "modulistica/consenso dati donatore".

DONAZIONI DI IMPORTI INFERIORI A 50 EURO

Questa raccolta è stata lanciata dal blog "La tenda in salotto" e il ricavato confluirà interamente nella campagna "Aiutiamoci". Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa

Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123.