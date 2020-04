"Aiutiamoci": pronto il sesto ordine di acquisti da destinare agli ospedali lecchesi

Proposta 1: SOSTEGNO ECONOMICO AI SOCCORSI

Sostegno economico ai Soccorsi del territorio per il trasporto di pazienti Covid per esami di controllo in ospedale.

Si propone di riconoscere 50 euro per ogni trasporto da parte dei Soccorsi del territorio, per un numero massimo di 500 viaggi. La cifra riconosciuta dal Fondo Aiutiamoci al Soccorso andrà decurtata dal costo a carico del paziente trasportato in ospedale.

Dettagli operativi: la Fondazione comunitaria ed il Distretto predisporranno una scheda che i Soccorsi dovranno compilare, in autocertificazione, per ogni paziente Covid trasportato da casa all’ospedale o viceversa, mantenendo l’anonimato del paziente. Ogni fine settimana i Soccorsi invieranno al Distretto le schede compilate. La liquidazione da parte della Fondazione avverrà in unica soluzione ogni fine mese.

Durata della proposta: fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 luglio 2020.