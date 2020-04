"Aiutiamoci": la campagna per gli ospedali lecchesi tocca quota 4,2 milioni

La raccolta fondi della Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali a sostegno dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, e finalizzata a potenziare l'operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all'epidemia da Coronavirus, a oggi, giovedì 23 aprile, ha raggiunto la cifra di 4.213.274 euro da 8.494 donatori.

«La campagna "Aiutiamoci" ha ottenuto una risposta straordinaria, con oltre 8.500 donazioni pervenute e altre che continuano a pervenire - spiegano i promotori - Sono numeri imponenti, che richiedono agli uffici della Fondazione un tempo di lavorazione più lungo di quello abituale, anche in considerazione delle limitazioni all'accesso degli uffici. La Fondazione ricorda altresì che le ricevute andranno utilizzate per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno e quindi rassicura tutti i donatori sui tempi a disposizione per completare la pratica».

A questo proposito, la Fondazione comunitaria del Lecchese comunica che le ricevute valide ai fini fiscali verranno inviate, a partire dalla metà del mese di maggio, ai donatori che hanno effettuato la donazione attraverso bonifico bancario e che hanno fatto pervenire i propri dati alla Fondazione stessa. E invita i donatori che non lo avessero ancora fatto, a inviare i propri dati personali, compilando la scheda scaricabile dal sito.

La campagna prosegue, ecco come aderire

Si invitano tutti i cittadini, le aziende e le istituzioni a continuare nel sostegno alla campagna "Aiutiamoci". Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità:

DONAZIONI DI IMPORTI SUPERIORI A 50 EURO

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

- presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

- presso Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org - alle voci "come donare" e "modulistica/consenso dati donatore".

DONAZIONI DI IMPORTI INFERIORI A 50 EURO

Questa raccolta è stata lanciata dal blog "La tenda in salotto" e il ricavato confluirà interamente nella campagna "Aiutiamoci". Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa

Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123.