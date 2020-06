Parte il Fondo "Aiutiamoci 2.0": un milione per il sostegno alle proposte dedicate a minori, disabili e persone fragili

Sentito ringraziamento alla Fondazione comunitaria del Lecchese per la gestione dell’intera campagna, sia in relazione alla raccolta fondi che alla gestione degli acquisti.

Sino ad oggi sono state acquistate attrezzature per ASST Lecco per gli Ospedali di Lecco e Merate per un totale di 2.441.953 euro, DPI e interventi a favore di servizi del territorio per un totale di 1.754.850 euro, DPI e altri interventi a favore dei Medici di Medicina Generale per un totale di 116.430 euro. Per quest’ultima voce, a supporto degli stessi Medici di Medicina Generale, il Comitato segnala di avere recentemente definito un contributo di 50.000 euro a favore della cooperativa Cosma per la realizzazione di un ambulatorio mobile per i pazienti cronici del territorio lecchese.