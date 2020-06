Barzago: albero abbattuto da un fulmine, intervengono i pompieri

Intorno alle ore 15.30 i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco, tramite i volontari del Distaccamento di Merate, sono intervenuti in via della Santa, nel territorio comunale di Barzago, per mettere in sicurezza l’area attorno ad un grosso cedro "esploso" dopo essere stato colpito da un fulmine.

L’intervento tecnico urgente è durato circa un'ora. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.