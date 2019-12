"Lecco non si lega": le Alborelle raccolgono scatolame e cibo per beneficenza

Tutto pronto a Lecco per la prima edizione della manifestazione "Lecco non si lega" organizzata dal movimento delle Alborelle, ovvero l'equivalente delle Sardine lecchesi. L'appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle ore 19 in Piazza XX Settembre.

Il Coordinamento Alborelle ha comunicato che durante la manifestazione verrà raccolto scatolame e cibo a lunga conservazione da donare a diverse associazioni benefiche della città.

Chi volesse contribuire alla raccolta, giovedì troverà degli appositi scatoloni a ridosso di Palazzo delle Paure. Il consiglio che giunge è di raggiungerli tramite i portici che collegano Piazza XX Settembre con il Lungolago.

Il commento degli organizzatori

«Sarà una manifestazione apartitica, trasversale e aperta, organizzata con la collaborazione di una rete di associazioni del nostro territorio - spiegano gli organizzatori - Ma non sarà un evento apolitico, anzi: sarà una manifestazione politica nel senso più alto e nobile che ha questa parola, quello di sognare un mondo diverso e migliore da quello attuale», aggiungono le Alborelle. «Ci saranno interventi, tanta musica e condivisione, oltre alle immancabili fotografie e video dei manifestanti in piazza per dimostrare che anche Lecco non si Lega. L'iniziativa prenderà il via a partire dalle 19, per proseguire per un paio di ore».