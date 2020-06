All'Antico Vinaio arriva in Lombardia, il 15 giugno apre il mitico locale delle schiacciate fiorentine

Attesa finita: c'è la data dell'inaugurazione. Il 15 giugno apre a Milano "All'Antico Vinaio", lo storico locale fiorentino diventato famoso in tutto il mondo per le sue schiacciate super ripiene di salumi, formaggi, verdure e - una delle citazioni più famose del ristorante - «rucolina per sgrassare».

Nei giorni scorsi, Tommy - il titolare - ha annunciato che da lunedì 15 il punto vendita meneghino aprirà ufficialmente i battenti. Il locale si trova in via Lupetta al civico 12, in pieno centro città.

"All'Antico Vinaio" a Firenze è una vera e propria istituzione ed è per distacco tra i ristoranti più famosi della città, con i clienti disposti a lunghe file pur di assaggiare le schiacciate "esplosive". L'annuncio dell'apertura era arrivato a fine febbraio, quando lo stesso Tommy aveva scritto su Instagram: «Ciao Milano. Nuova apertura. All'Antico Vinaio Milano 2020! È finalmente realtà».

Adesso l'attesa è finita e manca davvero poco all'apertura. E dal locale hanno già preparato la prima schiacciata dedicata alla città della Madonnina. Sulla schiacciata calda - al grido di «bada come la fuma», una sorta di mantra dell'Antico Vinaio - ci saranno pancetta con tartufo nero, taleggio e miele al tartufo bianco.