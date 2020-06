Pioggia e danni a Valmadrera, Ascolto: «Ai pompieri serve una nuova caserma, il tetto è in amianto»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La grandine passata e la pioggia continua hanno creato non pochi danni a tanti cittadini ed aziende. Le situazioni di emergenza molte volte fanno emergere tanti problemi strutturali che dovrebbero essere seguiti con attenzione, dalla manutenzione dei fiumi e delle strade alla necessità continua della verifica di sicurezza delle strutture sia pubbliche che private.

Molti sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, che come sempre hanno dimostrato impegno competenza e dedizione per la loro missione.

Purtroppo, come personalmente visionato dal nostro capogruppo Guido Villa, anche la caserma dei Vigili del Fuoco in via Sabatelli ha riscontrato gravi danni fisici. La copertura della struttura, oltre ad essere forata in più punti con perdite d'acqua su mezzi e macchinari, è ancora realizzata in pannelli di amianto, materiale bandito dalla legge per la nota pericolosità alla salute umana.

Purtroppo ciò evidenzia ancora una volta l'inadeguatezza non solo logistica ma anche strutturale, di una caserma ormai obsoleta. Il ruolo che svolgono i nostri Vigili del Fuoco è preziosissimo e pretendiamo che gli operatori possano vivere la caserma e svolgere le procedure di intervento in piena sicurezza.

Vigileremo affinché l’Amministrazione intervenga il prima possibile a sanare questa situazione critica. Siamo disponibili anche al dialogo costruttivo per trovare una più corretta e veloce soluzione progettuale futura per un'organismo così fondamentale.

Il Pompiere non ha paura, sta a noi averne cura!

Ascolto Valmadrera

