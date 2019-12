L'urlo di Lambrenedetto ad Annone: «Il ponte caduto anni fa non è ancora terminato, pazzesco!»

L'urlo natalizio di Lambrenedetto XVI contro i ritardi del ponte di Annone. Nella giornata di ieri, 25 dicembre, il noto youtuber olginatese Lorenzo Lambrughi - che da diversi anni "denuncia" pubblicamente con video e immagini paradossi e ritardi del "Belpaese", tra cui strade pericolose e opere incompiute - ha postato su FB una clip girata sul nuovo cavalcavia inaugurato lo scorso 1° luglio, dopo il crollo del 28 ottobre 2016 che costò la vita una persona. La critica riguarda il fatto che, a sei mesi dall'inaugurazione, è ancora transennato il passaggio pedonale.

«Qui siamo in Lombardia e troviamo il top dei top assoluto italiano - esordisce ironizzando Lambrenedetto - Dopo un anno e mezzo di attesa e uno di lavori con inaugurazione in pompa magna di un cavalcavia di 20 metri, sono passati oltre tre anni dal crollo: ebbene, nonostante tutto questo tempo hanno riaperto il cavalcavia, ma solo per le auto. Per quanto riguarda pedoni e biciclette il passaggio è ancora chiuso. Hanno messo una rete e come potete vedere non è ancora terminato. Un pedone arriva qui, trova una grata e non può andare dall'altra parte. Per ne tutto questo è allucinante».