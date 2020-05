Riapertura delle attività, l'annuncio: «"Ok" dal Governo, passo importante per riaprire»

Lunedì 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri. L'annuncio di Regione Lombardia, atteso, è arrivato in serata dopo il confronto tra il Presidente Attilio Fontana e il premier Giuseppe Conte. A darne l'annuncio è stato lo stesso Governatore lombardo:

«Una buona notizia, il premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedi' alla riapertura di una serie di attivita' produttive. Domani adotteremo provvedimenti che - aggiunge Fontana - garantiranno la "ripartenza" in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attivita' in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica».

«Siamo riusciti a elaborare e a produrre un documento unitario delle Regioni. Un risultato che è il frutto della proposta che avevo lanciato nella giornata di oggi a tutti i governatori e che si è dunque concretizzata in vista delle riaperture di lunedì, quando alcune nuove attività produttive potranno ripartire con linee guida condivise. La Lombardia - spiega Fontana - conferma la volontà di voler riaprire le attività previste per il 18 maggio: ciò avverrà nel rispetto della sicurezza sanitaria. Sono certo che sia i cittadini, sia gli operatori dei vari settori sapranno comportarsi in modo responsabile e nel rispetto delle regole».