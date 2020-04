I corsi di formazione Api Lecco e Sondrio non si fermano e diventano online

Nuova modalità di partecipazione ai corsi di formazione di Api Lecco e Sondrio che, nonostante le difficoltà oggettive di questo periodo di emergenza, propone ai propri associati, o alle aziende esterne che vogliono partecipare, una nuova modalità di fruire delle decine di corsi che organizza ogni mese.

Ora tutti i corsi di Api Lecco e Sondrio sono online e sono certificati, anche quelli gratuiti proposti dal Fapi (Fondo di Formazione della Piccola e Media Industria di Confapi e delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL), quindi prosegue la formazione in una nuova forma, non più quella di presenza fisica in aula, ma tramite la modalità online, comodamente da casa o dall’azienda.

Grazie alla piattaforma GoToMeeting l’associazione di categoria lecchese continua a fornire un servizio molto apprezzato da centinaia di aziende.

«Ci sono momenti in cui bisogna saper cambiare pelle e trovare nuove soluzioni - spiega il codirettore Api Lecco e Sondrio Marco Piazza - lo abbiamo fatto anche noi e così abbiamo trovato la modalità perfetta per continuare una delle attività più apprezzate della nostra struttura, ovvero quella dei corsi di formazione. Corsi che coprono tutti gli ambiti del mondo impresa e lavoro e che dal 2004 sono il nostro fiore all’occhiello. Ora, in questa situazione di emergenza nazionale i nostri corsisti potranno frequentare le lezioni online con i nostri docenti grazie alla piattaforma GoToMeeting. È un nuovo modo di fare formazione e siamo contenti di aver trovato la soluzione migliore per far partecipare tutti, anche quelli più lontani».

I corsi di formazione Api coprono vari ambiti

I corsi di formazione di Api Lecco e Sondrio coprono vari ambiti: area gestionale, area linguistica/internazionalizzazione, area informatica, qualità ambiente e sicurezza, processi produttivi e soft skill (comunicazione, motivazionale, problem solving).

Per informazioni o per conoscere la nuova modalità di partecipazione online scrivere a: formazione@api.lecco.it o telefonare in sede al numero 0341 282822.