Appalto pulizie Asst Lecco, prima vittoria dei lavoratori. Dopo che nel corso di alcuni colloqui avuti con la Direzione del personale, le segreterie di Filcams Fiscascat e Uiltucs avevano rappresentato un generale peggioramento del clima lavorativo nell'appalto, e rimarcato l’esigenza di dare un forte segnale "costruttivo" per migliorare le condizioni di lavoro di chi in questi mesi ha compiuto uno sforzo incredibile in condizioni quasi drammatiche nei presidi ospedalieri e sanitari del nostro territorio, finalmente si è registrato un risultato concreto, seppur non definitivo.

«Dussmann, abbandonando un certo atteggiamento che aveva non poco reso difficile il dialogo in questo periodo, ha infatti garantito il proprio impegno a procedere a un incremento degli orari contrattuali - spiegano per sigle sindacali Marco Paleari, Tina Coviello e Roberto Pennati - Non abbiamo ancora ottenuto il ripristino dei valori orari contrattuali precedenti al cambio d'appalto, ma abbiamo sul piatto 450 ore settimanali complessive aggiuntive che portano la perdita subita da inizio di questo percorso tra il 5 e il 7 percento, quando era superiore al 30%. Facendo un esempio, una lavoratrice che aveva un contratto a 20 ore settimanale, che Dussmann aveva inizialmente assunto a 14 ore, potrebbe arrivare a un contratto a 19 ore».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un deciso passo in avanti nell'ottica degli interessi dei lavoratori. «Gli incrementi specifici e di dettaglio saranno oggetto di un confronto che avverrà nel mese di luglio, nel quale andrà a essere rivista anche l'organizzazione del lavoro per applicare questi nuovi orari contrattuali, che quindi potranno essere operativi da agosto, o al massimo da Settembre 2020. Grazie alla nostra tenacia, alla serietà e alla responsabilità, nonché alla tanta pazienza dimostrata, Filcams Fiscascat e Uiltucs possono dire oggi di aver raggiunto l'obiettivo auspicato, anche se il confronto non si esaurisce qui, di veder mantenuto l'impegno a addivenire a una seconda tranche di incrementi ore per tutti/e che ci era stata garantita».