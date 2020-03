L'appello del prevosto: «Iscrivetevi al canale YouTube per le dirette streaming»

È già partita sui social la rincorsa a quota mille. Di cosa parliamo? Di iscritti al canale Youtube della Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco Centro. A lanciare l'appello ai fedeli per iscriversi è il prevosto don Davide Milani: quota mille iscritti è infatti lo spartiacque per poter trasmettere le dirette streaming sulla piattaforma video per eccellenza.

Sul canale, per ora, sono stati caricati gli esercizi spirituali quaresimali, ma intenzione di don Davide è trasmettere le funzioni in diretta per raggiungere i fedeli in questo momento di lontananza forzata a causa dell'emergenza Coronavirus. Per raggiungere l'obiettivo non manca molto: al momento in cui scriviamo, lunedì mattina, gli iscritti al canale sono più di 950. Con un piccolo sforzo, il traguardo auspicato dal prevosto sarà raggiunto.

