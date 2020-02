L'appello del Basket Costa Masnaga: «Aiutateci a restare al top in Italia»

"Don't kill our dream, now or never". Non uccidete il nostro sogno, adesso o mai più. Con questo appello sentito e accorato il Basket Costa Masnaga chiama a raccolta la cittadinanza per reperire risorse utili a mantenere una splendida macchina sportiva (vincente) tra Serie A1 e settore giovanile. E lo fa attraverso una lettera aperta, provocatoria, per ricordare più volte "non ce l'abbiamo fatta" con il lungo elenco di risultati virtuosi raggiunti dalla società brianzola. Costa Masnaga si dà due mesi da oggi, 60 giorni, per riuscire a reperire le risorse utili a programmare un'altra stagione, la prossima, ai più alti livelli cestistici nazionali.

Il riferimento è anche al progetto "Un'Atleta in famiglia", con cui si chiede alle famiglie di ospitare le giocatrici per consentire loro di allenarsi, giocare e studiare a Costa. A tal proposito questa sera, venerdì 4 febbraio 2020, alle ore 21 presso la biblioteca di Costa Masnaga si svolgerà un incontro illustrativo con la testimonianza di una delle famiglie aderenti.

Non ce l'abbiamo fatta a far capire che Basket Costa x l'Unicef è più di una semplice società di pallacanestro, è l'esempio concreto dei valori dello sport, interpretati, vissuti quotidianamente, quanto questi valori siano decisivi nel percorso di formazione dei giovani, i vostri giovani, i nostri; che sul territorio lecchese e brianzolo ci sono ben poche eccellenze sportive, in tutte le discipline, in grado di mettere assieme i numeri di quantità e qualità di Basket Costa x l'Unicef; che, senza poter gestire l'eccellenza "senior", la punta della nostra piramide sportiva, i servizi che possiamo regalare ai giovani rischiano di diminuire, e non ce lo perdoneremmo mai.

Non ce l'abbiamo fatta a far capire soprattutto alle imprese e agli imprenditori del nostro territorio che devono essere vicini alle eccellenze sportive italiane, perché sono un patrimonio di tutti, sono una valorizzazione del prodotto Lecco – Brianza – Lombardia - Italia; che la normativa fiscale è decisamente favorevole per gli imprenditori che decidono di sponsorizzare le società sportive, nello specifico le associazioni dilettantistiche come la nostra. Le spese di sponsorizzazione sono deducibili per intero fino ad importi molto alti; che dare un concreto aiuto a Basket Costa ha un valore sociale importantissimo, con ottimi ritorni di immagine su famiglie e istituzioni locali, ma anche buoni ritorni commerciali; che essere al fianco della più giovane squadra di A1 d'Italia e della storia del Basket Femminile è un messaggio forte e spendibile ad ogni livello.

Non ce l'abbiamo fatta a spiegare al nostro territorio che la passione di chi ama questo sport è tangibile e soprattutto contagiosa nella vita di tutti i giorni.

Non ce l'abbiamo fatta a far capire che lo splendido progetto "Un'Atleta in Famiglia" vuole essere un modo per garantire un'esperienza di vita unica nel suo genere, un vero e proprio college che accompagna crescita personale, basket e scuola.

No, non ce l'abbiamo proprio fatta, ancora a far capire, e lo ripetiamo perché è quello che ci rode di più, che non si tratta solo di supportare la pallacanestro di A1, ma di dare un contributo fondamentale alla formazione di tanti giovani di questo territorio.

Ci rimangono solo due mesi prima della deadline che, con grande serenità e serietà, ci siamo posti per porre le basi della programmazione 2020/21. Abbiamo ancora 60 giorni per giocarci questa ultima chance. Se sei in grado, AIUTACI. Tu "nel tuo", tu coi tuoi contatti, tu… con NOI.