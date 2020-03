Valmadrera, Ascolto risponde a Progetto: «Non accettiamo accuse di populismo, siamo disponibili alla collaborazione»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Non accettiamo accuse di populismo né soprattutto di non conoscenza delle regole e delle norme. Ribadiamo che in tempi come questi occorrono decisioni coraggiose anche se possono urtare la sensibilità di qualche cittadino ed elettore. Siamo disponibili a collaborare sempre che la maggioranza lo permetta. Non è possibile che ogni voce fuori dal coro venga presa come un atto di lesa maestà.

Ascolto Valmadrera