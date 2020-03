Valmadrera, mozione di Ascolto: «Il Consiglio sia diffuso in diretta streaming»

Un passo nel presente per il Comune di Valmadrera. E' questa la proposta del Gruppo consigliare Ascolto Valmadrera, volta a «permettere a tutti i cittadini di poter essere aggiornati su ciò che avviene all'interno del Palazzo - spiega Mauro Dell'Oro -. Ci aspettiamo un'apertura da parte della maggioranza, per fare in modo che il Conisglio sia visibile anche a chi lavora e, più in generale, a chi non può presenziare fisicamente. Siamo nel 2020 e tanti altri comuni utilizzano questo tipo di mezzo, quindi auspichiamo in un accoglimento».

Valmadrera, Ascolto chiede la diretta straming dei Consigli

Questo il testo integrale della mozione:

"I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Ascolto Valmadrera: Mauro Dell’Oro e Guido Villa

Richiedono l’iscrizione all'O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile della seguente mozione:

Premesso che:

tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra Cittadini e Amministrazione Comunale, come indicato anche nello Statuto Comunale di Valmadrera all'articolo 4, comma 1 e comma 2:

"-1 Il Comune assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, nel rispetto delle leggi e dei relativi regolamenti, all’attività politica ed amministrativa dell’Ente.

-2 Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.”

a tal proposito esistono già degli strumenti legislativi che regolano questi aspetti, e in particolare il "Codice dell'Amministrazione Digitale" definito con il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che all'articolo 9 infatti recita: "Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi".

Considerato che:

le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell'Amministrazione Comunale;

tutti i Consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio Comunale;

tutti i Consiglieri devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato. Ne consegue che i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza dell'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro elette;

molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari, non possono partecipare direttamente alle sedute e la trasmissione streaming del Consiglio può favorire la puntuale informazione dei cittadini;

già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di rendere pubblico il Consiglio Comunale testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti.

Verificato che:

tale operazione può essere realizzata sfruttando tecnologie open source, quindi a costi molto contenuti;

la videoregistrazione, dovendo essere adatta ad una distribuzione via internet (quindi con requisiti qualitativi modesti), può essere effettuata da una postazione fissa, senza la necessità di un operatore specializzato ed utilizzando uno dei numerosi mezzi che la tecnologia mette ormai a disposizione;

Il gruppo Ascolto Valmadrera propone al Sindaco e alla Giunta

di garantire, nel più breve tempo possibile, la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consigliari sul sito web del Comune.

di mantenere e manutenere, sul sito Comunale, le registrazioni video delle sedute consigliari, come già svolto per le registrazioni audio.

di consentire a soggetti privati (cittadini, organi di stampa, ecc) la registrazione e la diffusione dei video e dello streaming delle sedute consigliari.

Mauro Dell’Oro

Guido Villa"