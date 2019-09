Via Vittorio Veneto: polemiche per l'asfaltatura, il bitume abbandonato in un'aiuola

E' polemica in via Vittorio Veneto, nel rione di Santo Stefano di Lecco, per i recenti lavori di asfaltatura che hanno interessato la zona. Due, fondamentalmente, sono le problematiche lamentate dai residenti e dai titolari degli esercizi commerciali della zona: in primis il non rispetto delle tempistiche riportate sui cartelli posizionati nei giorni antecedenti; in seconda battuta, fatto decisamente grave, l'abbandono del bitume avanzato in un'ampia aiuola presente alla fine della strada privata.

Cartelli corretti a mano, asfalto abbandonato nel "verde"

Per quanto riguarda la querelle relativa alle tempistiche, sui cartelli era inizialmente riportato il periodo 3-6 settembre, lievemente in ritardo rispetto all'originaria programmazione, per completare l'intervento: stando a quanto riferito dai residenti, la fresatura del vecchio fondo stradale sarebbe avvenuta martedì 10 settembre, mentre la data sui cartelli sarebbe stata corretta manualmente, due volte, dagli operai che hanno eseguito l'intervento. La pavimentazione, invece, sarebbe stata posata tra lunedì 16 e martedì 17 settembre. Al termine dei lavori, come anticipato, il materiale avanzato è stato gettato nello spazio verde, mentre i cartelli sono stati momentaneamente abbandonati sulla ringhiera che chiude il passaggio pedonale a lato della carreggiata.

