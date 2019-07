La lettera di due giovani genitori lecchesi: «Nido Arca di Noè, un'eccellenza della nostra città»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di due giovani genitori lecchesi, che hanno voluto destinare un encomio all'asilo nido "Arca di Noè" di Lecco.

Gentile Direttore, voglia dedicare poche righe del Suo spazio per le nostre parole.

Abbiamo oggi concluso con i nostri tre figli Giulia, Lucia e Pietro un percorso di crescita durato in totale sei anni e desideriamo ringraziare le Educatrici e tutto il personale dell’asilo Nido Arca di Noè di Lecco.

Riteniamo importante segnalare l’altissima qualità dell’offerta educativa che abbiamo a lungo sperimentato per conferire giusto merito all’impegno profuso da tutto il personale.

In un momento storico in cui la cronaca riporta notizie spesso allarmanti e tristi, vogliamo dare il giusto risalto a questa eccellenza della nostra Città in cui un gruppo di donne appassionate e professionali concorre alla crescita dei nostri piccoli.

In questi anni con voi ci siamo sentiti accolti, accompagnati e guidati.

Grazie per ogni pennellata sui muri, per ogni fotografia scattata e per ogni risata spontanea.

Grazie per aver accolto le lacrime del distacco, i timori della crescita e gli immancabili malanni.

Abbiamo trovato un porto sicuro in cui attraccare e nel contempo educatrici pronte a far spiegare le vele ai nostri piccoli.

Un sincero grazie inoltre a tutto il personale ausiliario del Nido e alle ragazze del Servizio Civile che operano quotidianamente con qualità e precisione accogliendo i nostri bambini con un sorriso ed una coccola.

Donne dell’Arca di Noè, siete un vanto per la nostra bella Città e siamo felici di poterlo esprimere!

Chiara e Daniele