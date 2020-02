Due squadre del liceo Grassi in finale al concorso nazionale di robotica "Nao Challenge"

I ragazzi del liceo scientifico Grassi di Lecco sono in finale con ben due squadre al concorso nazionale di robotica "Nao Challenge" che vede protagonista il simpatico automa.

Lunedì gli studenti hanno affrontato a Milano la semifinale, che consisteva in tre diverse prove da svolgere davanti a giurie di esperti in cui far interagire con loro e con il pubblico il robottino (impiegato anche in missioni su Marte) Nao: presentare la squadra (e l'organizzazione), un estratto dello spettacolo e successivamente una prova nella quale far funzionare un modellino che spiega l'eclissi solare.

Una squadra qualificata per la finale di Genova è ManzoNao, con un progetto su Alessandro Manzoni. L'altro team è AstroNao è composto da Daniele Apicella, Alessandro Arosio, Parham Asadbigi, Matteo Napolitano, Giorgio Lanzoni e Michelangelo Spandri. Il coordinamento è della docente Patrizia Pronesti e coadiuvato da Arianna Mancini e Marco Zelada.

I ragazzi ora dovranno prepararsi per la finale che si terrà il 6-7 maggio prossimi a Genova. Il filmato di presentazione e l'attività del gruppo AstroNao possono essere seguiti sulla pagina Facebook e Youtube (AstroNao), oltre che su Instagram (astro_nao).

