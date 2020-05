Fino a 23.580 tamponi al giorno in Lombardia: macchinari e tecnologie per fare più test

Fino a 23.580 tamponi al giorno in Lombardia. L'assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che nei prossimi giorni cresceranno i numeri relativi ai test processati grazie a nuove e tecnologiche attrezzature e a un accordo integrativo siglato con alcuni laboratori. Attualmente in Lombardia ogni giorno è possibile processare fino a 15.200 test ma la rete dei laboratori riuscirà a garantire altri 6.800 tamponi in più. Numeri che arriveranno a 8.380 test in più nel giro di tre settimane.

«Il piano di rafforzamento - spiega Gallera - si declina attraverso percorsi specifici e mirati: sono stati siglati i primi contratti integrativi da parte di ATS Citta' Metropolitana di Milano con Cerba e da parte di ATS Brescia con Synlab, per una produzione incrementale destinata all'utilizzo pubblico (l'80% sull'aumento complessivo della produzione) rispettivamente di 1.600 e 5.200 tamponi al giorno».

«Inoltre, sono in corso di attuazione interventi di potenziamento di alcuni laboratori - prosegue Gallera - con l'installazione di estrattori e macchinari ad alta tecnologia che, a partire da oggi, porteranno ad innalzare la capacità produttiva nell'arco di 2-3 settimane». Le novità interesseranno soprattutto le ASST di Lecco, Niguarda di Milano, Lariana, Bergamo Est, Milano Ovest e l'IRCCS Policlinico per ulteriori 1.580 tamponi al giorno.

«Grazie a questo articolato piano di rafforzamento - conclude Gallera - il sistema lombardo riuscirà a migliorare questa delicata fase di contenimento del Covid-19 assicurando la realizzazione del tampone in modo tempestivo ai cittadini, in ospedale e sul territorio, in base a quanto previsto dalle normative regionali recentemente aggiornate».