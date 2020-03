Calcio e solidarietà: dalla Juniores dell'Aurora San Francesco arrivano gli igienizzanti per gli operatori sanitari

Splendido gesto dei giovani calciatori dell'Aurora San Francesco, associazione sportiva con il più alto numero d'iscritti a Lecco. La formazione Juniores Regionale della storica società del rione Santo Stefano ha organizzato una raccolta fondi interna tramite la quale è stato finanziato l'acquisto dei prodotti igienizzanti e delle creme poi devoluti in beneficienza agli operatori sanitari dell'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Gli allenatori sono stati sfidati dal loro allenatore Andrea Tantardini: «Come potete vedere l'emergenza sanitaria che ci ha colpito è veramente grave, lo sport si è fermato, ma non deve fare altrettanto la solidarietà - ha detto il tecnico presentando la sfida -. E' per questo che vi propongo un'iniziativa benefica a favore dell'ospedale, in prima linea nella lotta al Coronavirus: consiste in una sfida da fare con una semplice palla, ogni palleggio avrà la valenza simbolica di un euro, che sarà devoluto alla struttura sanitaria».

Dal lancio della competizione benefica alla consegna il passo è stato breve, giusto quello di un palleggio, con il ringraziamento degli operatori che potranno usufruire della donazione in un momento in cui tutto, sul fronte che contrasta l'emergenza sanitaria, tende a scarseggiare.

