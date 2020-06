Videochiamate sociali, giovani rinforzi per Auser provinciale

Dodici giovani rinforzeranno per sei mesi le fila di Auser. Obiettivo, tra gli altri, introdurre la videochiamata come mezzo per contattare gli anziani e abbattere con ancor più efficacia la loro solitudine.

Auser provinciale di Lecco, insieme ad Auser Lombardia, partecipa a un ambizioso progetto promosso dal Ministero delle Politiche Giovanili, il Servizio Civile e il Ministero per le Politiche della Famiglia, insieme al Forum del Terzo settore, dedicato all’inclusione delle persone anziane, la categoria che maggiormente ha patito, direttamente e indirettamente, le conseguenze della pandemia. L’iniziativa si chiama “Time to care” e vuole promuovere lo scambio tra generazioni, promuovendo la formazione civica, sociale, culturale e professionale degli under 35.

Le attività dell'associazione

Le ragazze e i ragazzi saranno impegnati in attività tradizionali per l’associazione, come la consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci, rispondere a bisogni individuali come andare alle poste o recuperare le ricette mediche digitali, il trasporto e l’accompagnamento presso ospedali e case di cura, la promozione sociale nelle forme ammesse dalle norme per il contenimento del Covid-19. Ma i giovani si occuperanno anche di progetti innovativi, a partire dalla sperimentazione delle videochiamate per migliorare e rendere ancora più efficace il servizio di telefonia sociale.

«Siamo contentissimi di questa opportunità – spiega il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi – Sulla terza età il distanziamento sociale ha un impatto molto maggiore. Gli strumenti digitali come le videochiamate o i messaggi WhatsApp possono accorciare le distanze tra volontari e utenti, riducendo il loro isolamento. I giovani avranno un ruolo fondamentale, aiuteranno i nostri collaboratori a utilizzare questa tecnologia, ma anche agli anziani che vorranno misurarsi con questa opportunità, che sarà sicuramente apprezzata».

I dodici ragazzi arriveranno nel mese di luglio, resteranno in servizio fino alla fine dell’anno e saranno regolarizzati con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Saranno impegnati per 25 ore alla settimana e riceveranno il contributo economico previsto per il servizio civile, pari 385 euro mensili più l’assicurazione Inail. Avranno tutti gli strumenti di protezione individuale necessari, faranno un corso per conoscere l’Auser, i suoi valori e la sua missione. Alla fine riceveranno un attestato di riconoscimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le candidature sono aperte. I giovani possono inviare il loro curriculum in formato europeo all’indirizzo info@auserlecco.it.