Nessuno ritira il premio del concorso, l'auto va in beneficenza

È andato in beneficenza all'associazione Cancro Primo Aiuto il primo premio del Concorso di Natale - Sondrio 2018 consistente in una Suzuky Ignis Hybrid (del valore di 17mila euro). In questi mesi, infatti, non si è fatto avanti il possessore del biglietto vincente - il n. 52405, distribuito da Fumagalli Calzature, in corso Italia 22 - e, come stabilito dal regolamento, il primo premio è stato devoluto a una onlus tra le più attive in provincia nel campo della solidarietà e dell'assistenza sociale.

La consegna è avvenuta nella mattinata di lunedì, nella sede di Sondrio dell'Unione del Commercio e del Turismo. «Questa giornata che parla di solidarietà ha un grande valore per l'Unione - ha dichiarato il presidente Loretta Credaro - Ci è dispiaciuto non trovare il vincitore del primo premio, ma nello stesso tempo siamo molto felici che l'automobile sia andata a un'associazione che fa davvero molto per il territorio. Un plauso, inoltre, ai tantissimi commercianti della città che hanno permesso di realizzare l'iniziativa e che si sono fatti parte attiva sostenendo le proposte della nostra Associazione Mandamentale per valorizzare il ruolo di Sondrio come capoluogo».

«Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di riproporre, dopo dieci anni, il Concorso di Natale per animare Sondrio e dare impulso allo shopping in città nel periodo delle festività natalizie: un grazie a tutti i circa 200 tra negozi e pubblici esercizi del capoluogo aderenti all’iniziativa, all'amministrazione comunale che ha sostenuto il progetto, all'associazione Gsmile che ha collaborato, alla onlus Cancro Primo Aiuto grande punto di riferimento per il nostro territorio e all'Unione del Commercio e del Turismo sempre capofila nei progetti della nostra Associazione Mandamentale», ha detto Manuela Giambelli dell'Associazione Sondrio Shopping.