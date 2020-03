Coronavirus, Autocogliati chiude i punti vendita: assistenza per i clienti a Beverate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

#IORESTOACASA

Consapevoli della situazione di criticità che ci riguarda, per contribuire fattivamente allo sforzo collettivo e tutelare la salute dei nostri Clienti e quella dei nostri collaboratori, abbiamo deciso di chiudere la nostre sedi fino la 23 marzo.

Garantiremo l’assistenza ai nostri Clienti presso la sede di:

Beverate (LC) - Via Nazionale, 18

Tel. 039.5320481

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Per informazioni commerciali su tutti i nostri veicoli, Nuovi, Km Zero ed Usati saremo invece disponibili solo online ai seguenti recapiti:

info@autocogliati.it

usato@autocogliati.it

WhatsApp: +39 348 1331469