A Ballabio primo Consiglio dopo il lockdown: «Sarà l'occasione per ringraziare gli autori dei tanti gesti solidali»

A Ballabio torna il Consiglio comunale dopo il periodo delle chiusure forzate per contrastare l'epidemia Covid. Venerdì 26 giugno, alle ore 20.15, si terrà infatti un'assise dedicata al periodo dell'emergenza sanitaria: di rigore, per amministratori e pubblico, le note misure precauzionali, come distanziamento tra i presenti e mascherina.

Igienizzazione della sala e mascherine

«Ho disposto una accurata igienizzazione della sala consiliare - spiega il sindaco Alessandra Consonni - sia lo spazio dedicato agli amministratori e alle minoranze, sia quello dedicato al pubblico. Andranno osservate le disposizioni previste nel caso di assemblee pubbliche, come avviene, ad esempio, nelle funzioni religiose o nei diversi Consigli comunali che si svolgono in questi giorni. Precauzioni necessarie, ma la presenza delle persone è un importante segnale di uscita dal periodo del confinamento».

I temi all'ordine del giorno

All'ordine del giorno, come richiesto dalla minoranza, un'esposizione su alcuni punti inerenti il periodo di emergenza Covid-19. «Sarà specialmente - sottolinea Consonni - l'occasione istituzionale per ringraziare gli autori dei numerosi gesti solidali che si sono verificati in questo periodo, a dimostrazione che il vero animo di Ballabio è quello dei tanti generosi e valorosi che sdegnano la chiacchiera e si rimboccano le maniche per il bene pubblico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella serata, sono previsti all'ordine del giorno anche il riconoscimento dell’associazione Grignetta Asd, i provvedimenti per l'acconto sull'imposta municipale propria (Imu), l'approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Ballabio e Morterone.