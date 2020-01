Bambini maleducati in pizzeria. Il ristoratore ai genitori: «Educateli o statevene a casa»

«I bambini lasciati incustoditi a correre in giro per il locale che urlano, o in piedi su panche e sedie, disturbano gli altri clienti. Pertanto ci riserviamo il diritto di prenderli in cucina a lavare i piatti con tanto di nastro adesivo sulla bocca». È così che recita il cartello apposto dal giovane ristoratore Gabriele Berbenni sulla porta della sua pizzeria "Bagà - la pizza digeribile” a Villa di Tirano, nella vicina provincia di Sondrio.

Un messaggio diretto e provocatorio, tra lo scherzoso ed il seccato, rivolto ai genitori di quei bambini che disturbano la quiete nel locale e che mettono a repentaglio il servizio del personale.

«I clienti che vengono nel nostro locale hanno il piacere di passare il loro pranzo/cena in assoluta tranquillità, senza sottofondi di bambini maleducati che strillano» ha sottolineato Berbenni.

Poi si rivolge direttamente ai genitori dei bambini maleducati, dando loro alcuni "consigli pratici" nel caso non riuscissero a controllare i propri figli: «Potete venire a Bagà senza bambini, educare i vostri figli, cambiare pizzeria o starvene a casa vostra» ha affermato il pizzaiolo senza troppi giri di parole.

Una scelta coraggiosa che riapre il dibattito sul giusto comportamento da tenere nei luoghi pubblici

Una comunicazione esasperata ed amara, tanto da essere firmata dall'"Uomo nero", che riporta sulla scena del dibattito pubblico l'annoso tema dell'educazione e del giusto comportamento nei luoghi pubblici. Una scelta che sta facendo molto discutere e ad ogni modo coraggiosa quella del ristoratore capace di correre il rischio di perdere clientela pur di avere serenità nel proprio locale e poter offrire momenti di pace agli altri avventori.