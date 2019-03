Ottanta milioni di euro per realizzare il teleriscaldamento: bandita la gara d'appalto

80.294.818,00 euro per realizzare il teleriscaldamento a Lecco, Valmadrera e Malgrate: è aperta la procedura per assegnare i lavori voluti da Silea Spa. Lo scorso lunedì 11 marzo, infatti, l'azienda pubblica ha pubblicato la gara a procedura ristretta, che prevede l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale di teleriscaldamento, oltre alla posa di una rete di tubature sotterranee per la distribuzione del calore.

Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato per il 9 aprile a mezzogiorno, mentre la data di scadenza è fissata al 15 aprile, sempre a mezzogiorno.

Come funzionerà il teleriscaldamento

Inizialmente sarà il forno inceneritore di Valmadrera a fornire calore al sistema di teleriscaldamento, che abbraccierà parte delle abitazioni private e degli edifici pubblici dei tre comuni, dopodichè la centrale sarà staccata dal forno e sarà alimentata da fonti di energia rinnovabili. L'ente che si aggiudicherà il bando di gara godrà di una concessione di trentacinque anni, periodo che sarà soggetto a una riduzione in sede di gara. Al termine, l'affidamento degli impianti sarà trasferito ai comuni stessi.