Oltre alle mascherine un tricolore alle famiglie da sventolare il 25 aprile

Mascherine colorate per i più piccoli e un tricolore per ogni famiglia. È l'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Bellano che nei prossimi giorni consegnerà un kit ai cittadini con mascherine di tipo chirurgico, quattro per ogni componente adulto o over 14, e una colorata lavabile e riutilizzabile fino a dieci volte per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Insieme ai dispositivi di protezione individuale, sarà consegnato anche un drappo di carta tricolore, fornito dal Gruppo Alpini di Bellano, che i cittadini potranno esporre su fineste e balconi in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile.

«Unità non retorica, ma vera, che come comunità stiamo dimostrando in questa tremenda prova da superare - spiega il sindaco Antonio Rusconi rivolgendosi ai propri concittadini - Il 25 Aprile vi chiedo di esporre il tricolore. Bellano celebrerà il rito civile, in forma semplice ma sentita, con le deposizioni delle corone, l'omaggio ai caduti e alla bandiera».

La situazione in paese per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus resta complicata: 40 contagi complessivi, metà dei quali in strutture sociosanitarie del territorio. Le vittime sono cinque. Un ventina di bellanesi hanno superato il virus, guarendo o tornando negativi.

«Un rinnovato grazie va a tutti gli eroi impegnati a curare e a salvare vite negli ospedali, sulle ambulanze, nelle Rsa - prosegue Rusconi - Un grazie anche a tutti i volontari e i collaboratori che in queste settimane stanno dando il massimo per gestire l’emergenza, ai lavoratori che stanno mandando avanti servizi e negozi. Tutti determinati a fare al meglio il loro lavoro ma anche con il timore per il pericolo del contagio. Grazie di cuore a tutti voi».