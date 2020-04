Missaglia. La storica tipografia Bellavite si riconverte e produce mascherine

"Bellavite - Non solo carta", tipografia di Missaglia esistente dal 1906, riconverte la propria produzione per immettere sul mercato un bene divenuto ormai di primaria necessità in questa epoca segnata dal Covid-19: le mascherine.

L'azienda brianzola, per la precisione, ha introdotto infatti la produzione di mascherine personalizzate in TNT, ribattezzandole "Bellavite Face Mask". Al cliente viene anche offerta la possibilità di personalizzare la mascherina con il logo dell'azienda e con un'immagine grafica. Esempi più ricercati? Il tricolore che simboleggia l'Italia, la bandiera arcobaleno della pace che in questo periodo è diventato messaggio di speranza accompagnato dall'auspicio "Andrà tutto bene".

Bellavite Face Mask, fanno sapere da Missaglia, è filtrante, traspirante, monostrato, riutilizzabile e a schermo protettivo. È un prodotto a zero emissione, dunque dalla parte dell'ambiente realizzato seguendo la norma Iso 22.000:2005 per il contatto con alimenti. Non si tratta di un Dpi (dispositivo di protezione individuale) né di un dispositivo sanitario, ma di un supporto a uso esclusivo della collettività. Bellavite Face Mask può essere riutilizzata spruzzando una soluzione di alcol etilico al 70% e acqua al 30% e successivamente esposta al sole. Per tutte le informazioni tecniche, e per richiedere mascherine personalizzate, si può consultare il sito di Bellavite.

«Spinti dal legame per il territorio»

«La scarsità di mascherine e i relativi costi elevati, il nostro legame per il territorio che sta attraversando un momento tanto drammatico e il cambiamento epocale che ne consegue, ci hanno portato a riconvertire la nostra attività. Mettiamo a disposizione un prodotto utile ogni giorno, sicuro, comodo e personalizzato. Bellavite Face Mask permette la stampa personalizzata per consentire alle aziende e ai collaboratori di svolgere le loro attività con uno strumento protettivo e immediatamente riconoscibile» spiega Paolo Bellavite, titolare dell'azienda di Missaglia, che durante l'attività di smart-working ha avuto il tempo di ideare e realizzare il prototipo di questa tipologia di mascherina.