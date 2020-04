Ben 31.000 mascherine in distribuzione a Pescate nei giorni dell’emergenza Covid-19. «Dopo aver consegnato 5000 mascherine acquistate direttamente dalla Giunta ai cittadini che lavorano e agli anziani di Pescate, ne sono arrivate oggi altre 26 mila acquistate dal Comune di Pescate e consegnate alla Protezione civile comunale - ha reso noto il sindaco Dante De Capitani - Le mascherine verranno distribuite gratuitamente a partire da lunedì prossimo a tutti i nuclei familiari di Pescate che ne faranno richiesta, in ragione di un pacco da 30 pezzi o un pacco da 15 per i nuclei mono famigliari».

Le modalità di distribuzione saranno resi noti sul sito internet comunale da domani, venerdì 3 aprile. Nella foto da sinistra l'assessore alla protezione civile Elio Valsecchi, il sindaco, il volontario Giancarlo Perrucchini e il capogruppo della Protezione Civile Daniele Ratti. Vicino a loro le mascherine sistemate anche in una trentina di scatoloni.

