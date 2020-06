Trenord, l'elenco dei convogli in cui sarà possibile portare le bici a bordo

Un altro passo in avanti sulla "querelle" riguardante il trasporto di biciclette a bordo dei treni Trenord dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus. L'azienda dei trasporti regionali ferroviari ha comunicato che saranno circa 700 i treni a bordo dei quali verranno ammesse le bici, e ha anche reso nota la lista completa. In un primo momento, come si ricorderà, aveva invece vietato tout court le bici a bordo treno, a meno che non fossero pieghevoli, con la motivazione che occorreva "lasciare" più spazio ai passeggeri, per il distanziamento. La decisione aveva provocato le proteste dei riders, che utilizzano spesso il treno per recarsi a Milano al mattino (con le bici al seguito) e, alla sera, per tornare a casa. Alla fine Trenord aveva dato il via libera alle bici dei riders su determinati treni e carrozze.

Le bici saranno comunque ammesse «in numero limitato e in appositi spazi dove non potranno sostare viaggiatori. Nel rispetto delle norme di sicurezza, nessuna bici potrà più sostare nei vestiboli e nei pressi delle porte d'accesso», precisa Trenord. Ed ecco l'elenco. Il trasporto sarà consentito su tutti i treni delle linee Garibaldi-Gallarate-Luino, S50 Bellinzona-Varese-Malpensa, S40 Varese-Mendrisio-Como, S10 Bellinzona-Como-Albiate, S9 Saronno-Albairate (limitatamente a Lambrate-Saronno), Colico-Chiavenna, Lecco-Bergamo, Bergamo-Carnate-Milano, Bergamo-Brescia, Bergamo-Treviglio, Milano-Bergamo, Greco Pirelli-Brescia, Milano-Cremona-Mantova, Cremona-Treviglio, Cremona-Brescia, Milano-Piacenza, Milano-Pavia-Stradella-Piacenza, Milano-Voghera-Arquata-Alessandria.

Saranno invece ammesse con eccezioni su altre linee. Sulla S11 Rho-Garibaldi-Como-Chiasso le bici saranno ammesse su tutti i treni eccetto 25016; 25025; 25028; 25037. Sulla Milano-Brescia-Verona eccetto 1703; 1704 (Festivi). Infine, perr la tratta Milano-Sondrio-Tirano, le bici saanno consentite sui seguenti treni: Milano-Sondrio-Tirano 2553; 2555; 2557; 2554; 2556; 2559; 2564; 2565; 2568; 2570; 2571; 2572; 2574; 2575; 2578; 2583. Lecco-Colico-Sondrio 5249; 5250; 5258; 5259; 5265; 5266; 5272; 5273; 5276; 5281; 5283; 5284; 5285; 5290; 5291; 5292; 5293; 5294; 5296.

Il numero massimo di bici sui treni varia a seconda del tipo di treno, da quattro a diciotto. Per i gruppi composti da un numero minimo di quattro persone, Trenord sta allestendo un servizio di prenotazione mediante un ufficio dedicato che indicherà il treno più adeguato alle esigenze della comitiva e gestirà anche rischieste specifiche per linee dove il trasporto bici è ordinariamente vietato. Inoltre, Trenord sta implementando la possibilità di prenotare il posto bici sui teni indicati attraverso l'app: la soluzione, che agevolerà e renderà ordinato l'accesso, è in fase di test.

Resta consentito il trasporto di biciclette pieghevoli, monopattini e mezzi simili non ingombranti, con dimensioni non superiori a 80x120x45cm, e riposti in modo da consentire l'accesso, la movimentazione e la disposizione dei passeggeri in sicurezza a bordo treno.

Biciclette e riders

Questa nuova disposizione si aggiunge alla decisione di Trenord di accordare la salita a bordo delle bici dei riders metropolitani che avverrà solo su treni specificamente indicati e soltanto su carrozze dove non possono viaggiare passeggeri. I fruitori di tale servizio, muniti di titolo di viaggio per sé e la bicicletta, si dovranno accomodare in un'altra carrozza e ritireranno il mezzo solo al raggiungimento della propria destinazione.